В Украине изменили нормы проектирования дорог: крайние полосы сузят
Крайние полосы на автодорогах в Украине станут уже. Министерство регионального развития одобрило новые нормы проектирования дорог.
Касаются они автодорог, которые имеют три и более полос. Крайнюю левую будут делать на 25 сантиметров уже, а крайнюю правую, где останавливаются, наоборот – шире.
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Европейский опыт показывает – это действенный способ борьбы с превышением скорости, ведь в узкой полосе водители становятся более внимательными. Зато транспорт, идущий медленно, или который останавливается – легче объезжать.
Напомним, что с 13 мая полиция увеличила количество TruCam на украинских дорогах.
2019-06-05
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