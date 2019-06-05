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Факты / Видео / Украина

В Украине изменили нормы проектирования дорог: крайние полосы сузят

Крайние полосы на автодорогах в Украине станут уже. Министерство регионального развития одобрило новые нормы проектирования дорог.

Касаются они автодорог, которые имеют три и более полос. Крайнюю левую будут делать на 25 сантиметров уже, а крайнюю правую, где останавливаются, наоборот – шире.

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Европейский опыт показывает – это действенный способ борьбы с превышением скорости, ведь в узкой полосе водители становятся более внимательными. Зато транспорт, идущий медленно, или который останавливается – легче объезжать.

Напомним, что с 13 мая полиция увеличила количество TruCam на украинских дорогах.

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