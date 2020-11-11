В Украине снова вырастет цена на газ для населения: когда и на сколько
В Украине цена на газ для населения вырастет в декабре. Очередное подорожание эксперты прогнозируют уже в декабре. А если будет холоднее, то и в последующие месяцы. С началом отопительного сезона некоторые операторы уже подняли стоимость до прошлогоднего уровня — 8,5 тыс. грн за 1 тыс. кубов.
Стоимость газа растет третий месяц подряд. Сейчас минимальная цена для населения — от 6 330 грн.
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Чтобы обезопасить себя от таких колебаний — некоторые продавцы предлагают заключать даже летнее соглашение.
— Мы предлагаем клиентам в ноябре тариф Годовой, когда вы можете зафиксировать цену на уровне 6,45 тыс. грн и эта цена у вас будет весь год независимо от того, что будет происходить на рынке, — отметил директор газоснабжающей компании Нафтогаз Украины Максим Рабинович.
По словам экспертов, рост цены на газ украинцы увидят в своих платежках уже в декабре.
В Нафтогазе объяснили, что повышение цены на газ связано с сезонностью. Поскольку чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и цены.