В Украине растет популярность кредитов — как не попасть в долговую яму и сэкономить

В Украине начал расти спрос на кредиты, люди активно пользуются не только займами от банков, но и кредитными средствами и услугой оплата частями.

— Макроэкономические условия, продолжительность финансовой стабильности, диапазоны колебания инфляции, процентных ставок, курс национальной валюты — это все в совокупности положительно влияет на то, что люди без проблем берут кредиты и не один, — рассказывает директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

В мире жить в долг — обычная практика. Соотношение кредитов к ВВП в развитых странах может достигать восьмидесяти процентов, в Украине лишь 6%.

Кредиты могут помочь в непредвиденных ситуациях. Однако надо уметь ими пользоваться, чтобы не попасть в долговую яму.

Самое первое правило финансовой грамотности — не пускать свои расходы на самотек. Следует знать, сколько и на что у вас расходуется денег, а также рассчитывать, какая сумма вам необходима на те или иные покупки в будущем.

В случае форс-мажора лучше также иметь деньги про запас.

Доказано, что даже с малейшей зарплаты можно откладывать 10%. Тогда из резерва можно брать деньги даже на эмоциональные покупки.

Когда же вам все-таки понадобилась ссуда, внимательно прочитайте условия договора. Учтите не только проценты, но и комиссии, которые нужно платить.

Эксперты отмечают, что нельзя подписывать договор, пока его не поймете. Если что-то в документе стало для вас неожиданностью, лучше переспросить у менеджера или у специалиста.

Для того, чтобы вы никогда не попадали в финансовые аферы и не становились жертвами карманных банков, Факты ICTV подготовили советы от финансового эксперта.

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