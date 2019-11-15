В Украине уволят 18,5 тыс. госслужащих: поможет ли им власть

Украина на пороге большого сокращения – государственных служащих станет меньше на 10%. Это примерно на 18,5 тыс. человек. Так власть стремится сэкономить, потому что убеждена, что многие процессы сейчас диджитализированно.

Сокращение запланировано, предупреждения подписаны. В райгосадминистрациях людей уже оповестили: с нового года им придется искать новую работу. Чиновники шокированы и комментировать пока боятся.

На самом деле никаких официальных документов о ликвидации должностей до сих пор нет. Правда, в самой власти о реформе говорят громко. Несколько недель назад задачи обозначил президент. Владимир Зеленский хочет на 10% сократить расходы на чиновников. Украина строит государство в смартфоне. Поэтому людей понадобится меньше.

Проанализировать, от кого избавиться – должен министра Кабмина Дмитрий Дубилет. В соцсетях он написал: первой под нож попадет служба статистики. Только там сократят более 1770 должностей.

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Премьер Алексей Гончарук заверил: так страна может сэкономить.

В службе занятости с людьми уже работают.

Морально готовят становиться юристами, бухгалтерами или экономистами – и некоторые предприятия якобы даже обещают обеспечить жильем, если придется переехать. После освобождения государство будет платить деньги и помогать с поиском работы. И все же призывают госслужащих уже искать работу самим.

Аналитики говорят: власть несколько поспешила с громкими заявлениями. Сначала все надо было тщательно проанализировать и подсчитать. Правда, Игорь Колиушко, который консультировал предыдущие реформы госслужбы, признает: децентрализация формирует новые органы власти, поэтому, например, в районах и ОТГ функции чиновников действительно дублируются.

Такой возможности не исключают и в Нацагентстве по вопросам госслужбы. Александр Стародубцев, который недавно ее возглавил, обещает создать государственный электронный реестр чиновников.

Напомним, председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев во время брифинга рассказал о приоритетах на должности и по какому принципу планирует увольнять госслужащих.

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