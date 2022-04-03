В Украине появились куклы вуду с Путиным: как выплеснуть гнев и помочь армии

В Украине начали производить куклы вуду в виде Путина. Этим занимается мастер из Ужгорода, которая собранные по продаже средства отправляет на нужды армии.

Марина Федчик шьет куклу-вуду кремлевского диктатора — она рассказала, что таким образом успокаивает свою ярость и воплощает желание миллионов людей. Женщина 15 лет производила авторские куклы, которые несли добро. В новых ее работах позитива нет. Есть большая ненависть к Путину.

У кукольного Путина вместо черт лица надпись PUTIN с символическим крестом посередине. На теле призыв – Нет войне. В него воткнута булавка. На шее у диктатора удавка из украинского флага.

– Надо было как-то свою нервную систему упорядочить. Поэтому я сшила куклу. Натыкала в него игол, и почувствовала, что мне стало легче. Сделала публикацию в Facebook о своей работе – начали просить сделать еще, – рассказывает мастер Марина.

На жесткой ткани мастерица сначала рисует эскиз. Обшивает его, вырезает и плотно наполняет синтепоном.

Местный мастер взялся изготавливать для куклы вуду гроб из фанеры. Такие сувениры волонтеры продают на центральной площади Ужгорода – за 150 гривен. Все заработанные деньги уходят на нужды украинской армии.

Эти куклы быстро раскупают. Одни с яростью выбрасывают их в мусорное ведро, а другие втыкают в них иглы. Многие верят, что всенародная ненависть таки пагубно повлияет на агрессора, и в Украине наступит мир.

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