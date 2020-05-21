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В каких областях не будет ослабления карантина (СПИСОК)

На Ровенщине резкое увеличение количества инфицированных, за сутки коронавирус подхватили 70 человек. Из-за высокого показателя в Ровенской, а также Черновицкой и Волынской областях с 22 мая ослаблять карантин не будут. Но окончательно будут решать на местах.

Между тем жители Луцка ждут ослабления карантина. По городу ходят преимущественно без масок, посещают летние кафе, обновляют гардероб. Но если лучане испытывают острую потребность в транспорте, то к открытию детсадов относятся с опаской.

Во Львовской области за последние сутки 39 новых больных, несмотря на это, Львов готов к ослаблению карантина. Прежде всего здесь планируют открыть детские сады и полноценно восстанавливать работу общественного транспорта. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, с 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая — метрополитен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

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