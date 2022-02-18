В ЕС отменяют НДС на пищевые продукты: возможно ли это в Украине

В Украине дискутируют об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты.

Из-за дорогостоящих энергоносителей и роста цен, страны Евросоюза с 1 июля договорились временно снизить налог на добавленную стоимость до нуля на популярную продукцию — мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты и хлеб. Соседняя Польша уже ввела изменения, но только на полгода.

В Украине группа нардепов из партии За будущее призывает сделать это и в нашем государстве. Они уже наработали соответствующий законопроект. Авторы отмечают, что временно отменить НДС нужно на популярные социальные продукты, производимые в Украине. 17 февраля депутаты встретились с производителями и аграриями в торгово-промышленной палате, чтобы обсудить необходимые изменения.

Отмечают, временная отмена НДС – это спасение для украинских потребителей, страдающих значительным ростом цен.

— Почему мы внесли этот закон, потому что Европа при виде уровня инфляции, который сегодня есть во всем, уровне покупательной способности, приняла для себя серьезное решение, и с 1 июля полностью убрала НДС на продукты питания, снизила НДС на энергоносители до 7 %, потому что от энергоносителей зависит цена продуктов, – сказал Игорь Палица народный депутат Украины, председатель партии За будущее.

Но чиновники и экономисты не поддерживают полную отмену НДС — считают, что это приведет к дыре в бюджете в 70 млрд гривен. Мол, если цены и снизятся, то на короткое время и этим могут манипулировать ритейлеры.

Производители предлагают менее радикальный сценарий, сокращение до 10%.

Глава финансового комитета Верховной рады Данило Гетманцев, заявил, что урезать НДС не является выходом. Производителей нужно поддерживать увеличением дотаций от государства, а потребителей наиболее уязвимые категории пенсионеров и бюджетников – точечно.

Но для этого у государства должны быть деньги, которые и скапливаются благодаря налогам.

– Государство должно помогать социально незащищенным слоям населения, государство должно поддерживать пенсионеров, учителей, увеличивая заработные платы, собирая деньги и перераспределяя их, – сказал Данило Гетманцев.

Он считает, что это правильный подход, который сможет поддержать как бизнес, так и население Украины.

Фото: Depositphotos

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