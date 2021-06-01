В ЕС теперь можно официально использовать в пищу мучных червей
В Европейском Союзе мучные черви теперь официально стали продуктом питания.
Недавно их использования в пищу одобрило руководство европейского сообщества.
Ранее мучных червей признала сельскохозяйственная организация ООН.
Там их назвали здоровым и питательным источником жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.
Нехватка продовольствия на планете, особенно в бедных странах, заставляет исследователей искать альтернативные источники, такие как мучные черви.
Здоровое питание
Диетолог Ольга Безуглая рассказала о мифах относительно полезного питания, которые передаются из уст в уста теми, кто стремится найти чудодейственный рецепт заветной стройности.
В частности, она развеяла миф об эффективности абсолютно всех диет и пользе темного хлеба.
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