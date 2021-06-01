В ЕС теперь можно официально использовать в пищу мучных червей

В Европейском Союзе мучные черви теперь официально стали продуктом питания.

Недавно их использования в пищу одобрило руководство европейского сообщества.

Ранее мучных червей признала сельскохозяйственная организация ООН.

Там их назвали здоровым и питательным источником жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.

Нехватка продовольствия на планете, особенно в бедных странах, заставляет исследователей искать альтернативные источники, такие как мучные черви.

Здоровое питание

Диетолог Ольга Безуглая рассказала о мифах относительно полезного питания, которые передаются из уст в уста теми, кто стремится найти чудодейственный рецепт заветной стройности.

В частности, она развеяла миф об эффективности абсолютно всех диет и пользе темного хлеба.

Подробнее о мифах относительно полезного питания — читайте на Фактах ICTV.

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