В Европе резко упали цены на газ
В Европе в феврале наблюдается резкое снижение цен газ. За тысячу кубометров с немедленной поставкой платят меньше $200.
Еще в январе на европейском рынке зафиксировали максимальный показатель — $335.
Причиной называют резкое потепление в Европе. В то же время запасов голубого топлива в подземных хранилищах ЕС сейчас менее 40%. Это ниже среднего показателя на 5,6%.
В Украине на время карантина, с 1 февраля и до окончания отопительного сезона, Кабмин установил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.
Газсбыты на этот период не имеют права повышать его стоимость.
2021-02-23
Теги: ЕС, Газ, Ціна на газ