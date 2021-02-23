В Европе резко упали цены на газ

В Европе в феврале наблюдается резкое снижение цен газ. За тысячу кубометров с немедленной поставкой платят меньше $200.

Еще в январе на европейском рынке зафиксировали максимальный показатель — $335.

Причиной называют резкое потепление в Европе. В то же время запасов голубого топлива в подземных хранилищах ЕС сейчас менее 40%. Это ниже среднего показателя на 5,6%.

В Украине на время карантина, с 1 февраля и до окончания отопительного сезона, Кабмин установил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Газсбыты на этот период не имеют права повышать его стоимость.

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