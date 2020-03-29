В Европе увеличивается количество жертв Covid-19, Китай ослабляет карантин

Из-за коронавируса на карантине за рубежом 171 гражданин Украины, — сообщает МИД. Наши люди на обсервации в 15 странах. Больше всего — в Польше, Бразилии, Италии и Вьетнаме.

27 украинцев лечатся от коронавируса в иностранных клиниках. Четверо — погибли.

Между тем в мире пандемия не сбавляет темпов. Почти 665 тыс. больных. Общее количество погибших в мире — более 30 тыс. Сейчас лидером по количеству зараженных являются США. Подробнее о ситуации в мире в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мир пытается остановить коронавирус.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.