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В Европе увеличивается количество жертв Covid-19, Китай ослабляет карантин

Из-за коронавируса на карантине за рубежом 171 гражданин Украины, — сообщает МИД. Наши люди на обсервации в 15 странах. Больше всего — в Польше, Бразилии, Италии и Вьетнаме.

27 украинцев лечатся от коронавируса в иностранных клиниках. Четверо — погибли.

Между тем в мире пандемия не сбавляет темпов. Почти 665 тыс. больных. Общее количество погибших в мире — более 30 тыс. Сейчас лидером по количеству зараженных являются США. Подробнее о ситуации в мире в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мир пытается остановить коронавирус.

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