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Вагнеровцы снова на войне | Блэкаута может не быть? Новости Факты ICTV за 27.09.2023

— Силы обороны продолжают наступать – где имеют успехи;

— Вагнеровцы едут из Беларуси – Евлаш;

— Репортаж с передовой: как 3 ОШБ освобождала Андреевку;

— Воздушные силы ВСУ готовятся к F-16 на авиасимуляторах – видео;

— Экс-командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Годжес высказался о контрнаступлении ВСУ;

— Многослойная воздушная защита: чем защитят энергообъекты от атак РФ;

— В Киеве 27.09.2023 простились с известной украинской журналисткой, главным редактором Киевского бюро “Радио Свобода” Инной Кузнецовой;

— Вдова воина ВСУ борется за звание погибшему мужу.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 15:30 (27.09.2023).

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