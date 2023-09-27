Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Вагнеровцы снова на войне | Блэкаута может не быть? Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— Силы обороны продолжают наступать – где имеют успехи;
— Вагнеровцы едут из Беларуси – Евлаш;
— Репортаж с передовой: как 3 ОШБ освобождала Андреевку;
— Воздушные силы ВСУ готовятся к F-16 на авиасимуляторах – видео;
— Экс-командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Годжес высказался о контрнаступлении ВСУ;
— Многослойная воздушная защита: чем защитят энергообъекты от атак РФ;
— В Киеве 27.09.2023 простились с известной украинской журналисткой, главным редактором Киевского бюро “Радио Свобода” Инной Кузнецовой;
— Вдова воина ВСУ борется за звание погибшему мужу.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 15:30 (27.09.2023).
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