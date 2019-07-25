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Весовой контроль трассы Киев – Одесса: нормы и как рассчитывают штраф

На весовом контроле на одной из самых оживленных международных трасс в Украине Киев – Одесса проверяют грузовики. С началом жатвы по этой дороге ежедневно курсирует несколько сотен фур с хлебом.

Все зерновозы инспектор заворачивает на спецлатформу передвижной компьютеризированной лаборатории. Допустимый вес контейнеровоза – 44 тонны. Но добровольно соглашаются единицы. Каждый раз возникают споры.

За нарушение составляют акт и насчитывают взыскания – плату за проезд, которую по формуле вычисляет компьютер. Учитывает пройденное расстояние от пункта погрузки до пункта взвешивания и массу груза.

С начала года в Черкасской области на весовых комплексах, которых здесь три, проверили более 6 тыс. фур, нарушения обнаружили в более полутысячи из них. В госбюджет поступило почти миллион гривен штрафа. Но хуже всего, что злостные нарушители на весы не заезжают, а обходят их окольными путями, или ждут конца смены инспекторов.

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Но это капля в море по сравнению с вредом, который наносят перегружены машины дорогам. 20-сантиметровые колеи в асфальте – на все старания Укртрансбезопасности, именно из-за зерновозов постоянно появляются на николаевских дорогах. После Одесской области – это вторая в стране область по объемам грузовых перевозок. Фуры сейчас уничтожают проспекты, где движение для них – вообще запрещено.

Передвижные весы под Николаевом работают с восьми вечера и до утра. Днем въезжать в областной центр нельзя – действует температурный режим.

Летом шесть терминалов и портов ежедневно разгружают тысячи машин с хлебом. Перекрыть все въезды до города Укртрансбезопасность не может – не хватает специалистов. Поэтому, весовые комплексы устанавливают на дорогах с наибольшим трафиком.

Большие штрафы перевозчиков пока не останавливают, потому что из-за недостатка весовых комплексов ловят далеко не всех.

К слову, грязь, шум, выхлопы: Николаев превратился в стоянку для фур.

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