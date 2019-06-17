Вакарчук и Голос в туре по Тернопольщине: основные темы и цель

Почти в каждом городе Тернопольщины побывала с туром Изменений команда Голоса – лидер партии Святослав Вакарчук и члены его команды, музыканты и волонтеры.

Партия Голос Святослава Вакарчука одна из новых сил, которая может появиться в парламенте. Это проевропейская партия, участников которой объединяют в первую очередь общие принципы и ценности, а не идеология.

Во время тура Изменений команда Голоса на открытии нового общественного пространства Коворкинг изменений в Теребовле. Здесь не просто собираться горожане на различные мероприятия, здесь будут проходить контакты общины. Вакарчук убежден – это пример того, что нужно общество – нового формата и новой политики.

Читайте: Партия Голос назвала своих кандидатов на мажоритарных округах

В проходном списке партии Алла Квач – мэр Залещиков. Ее история уникальна – один из сыновей после Майдана пошел на восток добровольцем и погиб. Поэтому, стоматолог по специальности и мама пяти детей решила, что надо самой инициировать изменения. В десятитысячном Залещике одержала победу. Четыре года на должности.

Святослав Вакарчук посетил почти все районные центры Тернопольщины. На встречу обычно приходила молодежь.

Напомним, 8 июня партия Голос представила свою первую десятку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.