Вакарчук призвал Зеленского начать парламентскую реформу

Партия Голос призвала президента начать парламентскую реформу.

А именно – наказывать депутатов за прогулы и кнопкодавство. Лидер политсилы Святослав Вакарчук просит Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

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Также, в Голосе считают нужным сократить количество нардепов до 300. С таким расчетом: 1 депутат на 100 тыс. избирателей.

Предлагают также периодически обновлять депутатский состав. В частности, хотят, чтобы законодателей выбирали максимума на 2 срока подряд, то есть на 10 лет. А также предлагают отменить депутатскую неприкосновенность.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Слуга народа не ведет переговоры с Голосом о коалиции.

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