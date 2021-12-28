Вакцинация, штурм Конгресса и триумф Маска: главные международные события 2021 года

Во всем мире 2021 год был насыщенным не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за других событий.

Они относились и к Соединенным Штатам Америки, и к Беларуси, и к миру шоу-бизнеса.

Подробнее о событиях в мире за прошедший год читайте в материале Факты ICTV.

Штурм Конгресса

Начался год со штурма здания Капитолия, когда бывший президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников захватитть Парламент. В результате беспорядков в США погибли пять человек.

Инаугурация Байдена и принятие мировых лидеров в Белом доме

На инаугурацию Джо Байдена после победы на выборах пришли всего тысяча человек. Среди гостей мероприятия была Леди Гага, которая исполнила государственный гимн. Новый глава Белого дома принял у себя мировых лидеров, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский. Байден объявил, что Украина является важным союзником США.

Разговор Байдена и Путина

Президент РФ Владимир Путин путем шантажа наступлением на Украину добился разговора с американским лидером. Байден дал понять российскому коллеге, что атаковать украинское государство будет слишком опасно. В противном случае Вашингтон введет санкции.

Расследование Bellingcat

Расследователи Bellingcat доказали, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили спецслужбы РФ. Он прошел лечение в Германии, после чего политика арестовали в России за экстремизм.

Лукашенко сажает своих противников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посадил своих противников. Его главная противница на выборах Светлана Тихановская не ожидала, что ее мужу озвучат такой приговор. На фоне этого в Беларуси произошел серьезный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой.

Конец эпохи Меркель в Германии

В Германии завершился срок полномочий канцлера Ангелы Меркель, которая была у власти в течение 16 лет. Уходя со своего поста, она пожелала ее преемникам и всей стране бодрости и сил.

Вакцинация спасает жизни

Коронавирус остается по-прежнему самой важной проблемой последних двух лет. Вакцинация стоит во главе всех важных политических вопросов.

Бегство Меган Маркл и принца Гарри из Британии

Принц Гарри и Меган Маркл окончательно переехали из Великобритании в США. Внук королевы Елизаветы II окончательно лишился привилегий, предоставив интервью Опре Уинфри по поводу своей жизни в королевской семье.

Конец опеке над Бритни Спирс

Популярная американская артистка Бритни Спирс одержала победу в суде над своим отцом Джеймсом, который в течение 13 лет опекал ее и не давал распоряжаться собственной жизнью.

Победа Илона Маска

Американский миллиардер Илон Маск, покоряющий космос, стал человеком года по версии Times. Его план о колонизации Луны и Марса начал воплощаться в реальность.

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