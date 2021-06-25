Вакцинация Pfizer в Днепропетровской области: как прививают работников Интерпайп

Последние несколько дней по программе Минздрава в регионе начали прививать рабочие коллективы против Covid-19. В частности, одной из первых в Днепропетровской области на эту процедуру зарегистрировалась компания Интерпайп.

Первые двести сорок доз Covid-вакцины BioNTech/Pfizer получили работники Новомосковского трубного завода. Это примерно двадцать процентов от общего коллектива предприятия. И желающих пройти иммунизацию еще много.

— Ни минуты не сомневался! Потому что победить коронавирус мы сможем только через вакцинацию, — уверен сотрудник Интерпайп НМТЗ Алексей Колпаков.

Алексей даже привел пример Израиля, где привито 95% населения и жесткий карантин в стране отменен.

— С самого начала эпидемии компания Интерпайп ввела целый ряд мер, направленных на защиту здоровья сотрудников, — отметила главный врач поликлиники Интерпайп Татьяна Каптелова.

По ее словам, за счет компании было проведено более 18 тыс ПЦР-тестов.

Вакцинацию против Covid-19 планируют продолжить и на других предприятиях компании. Здесь настроены привить минимум половину всех сотрудников. Мол, только тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете.

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