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Вакцинация во время пандемии: почему это важно и безопасно ли

Напуганные коронавирусом украинцы не спешат с плановой вакцинацией, однако семейные врачи просят сделать прививку от кори, дифтерии, полиомиелита и других инфекционных болезней.

Они опровергают миф о том, что вакцинация якобы может ослабить иммунитет, наоборот — пренебрежение прививками может привести к еще нескольким эпидемиям.

По данным Минздрава, в прошлом году в это же время свои первое прививки от кори получили 75% детей, а в 2020 — чуть более 60%. Еще меньше вакцинировалось от полиомиелита. Поэтому Украина остается в зоне риска вспышки этой болезни.

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Пандемия — не повод делать паузу, говорят инфекционисты. Среди противопоказаний — признаки ОРЗ. Если человек переболел коронавирусной болезнью, через две недели уже можно вакцинироваться.

Лидеры стран G20 пообещали гарантировать равный доступ всех стран к вакцине против коронавируса. Речь идет о финансовой поддержке механизмов, которые работают в этом направлении, например, COVAX.

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