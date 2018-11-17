Вакцинация против бешенства: диких животных в Запорожье прививают с помощью самолетов

Вакцинация диких животных с воздуха. В Запорожье начали уникальные меры борьбы с бешенством.

С самолетов в леса сбрасывают мясо с медицинским препаратом.

Территория воздушной иммунизации – это примерно десять тысяч квадратных километров. По расчетам, на один километр надо сбросить около двух десятков брикетов.

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Прежде всего, вакцина рассчитана на лисиц, которые являются естественными распространителями бешенства. При этом специалисты предупреждают местных фермеров не волноваться – такие лекарства являются безопасными и для домашних животных.

К слову, в Луцке создали зоопарк для травмированных животных и птиц.

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