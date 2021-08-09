Вакцинация и агитация — в Чехии людям предлагают сделать прививку в автобусе

В Чехии запустили первый мобильный центр вакцинации. Обычный рейсовый автобус будет ездить по Праге, останавливаться в людных местах, где все желающие смогут привиться — без всякой предварительной регистрации.

На первый взгляд может показаться, что это обычный автобус — здесь есть устройство для билетов и их оплаты. Однако разница есть: большинство кресел убрали, а салон разделили на несколько зон. Для эпидемиологов было крайне сложной задачей соблюсти все гигиенические нормы.

Среди остановок автобуса — торговые центры, зоопарк и различные фестивали. За один рабочий день здесь планируют вакцинировать до 300 человек. Однако это при условии, если люди будут охотно идти на вакцинацию.

По последним данным, четверть населения Чехии вакцинироваться не планирует, поэтому цель этого проекта еще и агитационная.

К тому же мобильность этого автобуса позволит вакцинироваться тем, кто имеет проблемы с регистрацией онлайн.

Сделать прививку от коронавируса здесь может даже гражданин другой страны ЕС — все данные передадут в систему страны его гражданства. Сейчас в пражской мэрии работают над тем, чтобы позволить вакцинировать в этом автобусе также бездомных.

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