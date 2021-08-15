Вакцинация и побочные реакции. Врачи рассказали, стоит ли бояться прививок

В Украине в разгаре вакцинация от коронавируса, уже прививали более 7 млн ​​человек. Также продолжаются и дискуссии о ее безопасности. В некоторых людей страх побочных действий настолько сильный, что приходится оказывать помощь сразу после укола.

Такой страх не безосновательный. На днях в Киеве через неделю после вакцинации умерла женщина. В начале июля после инъекции не смогли спасти жителя Винницкой области.

Специалисты успокаивают, по каждому из этих случаев немедленно провели расследование. Но ни в одном случае к летальному исходу прививка не привела.

Женщина на момент иммунизации уже была больна коронавирусом. Вакцина не успела ей не помочь, ни навредить. А у мужчины с Винницы были другие проблемы со здоровьем.

В Государственном экспертном центе анализируют количество побочных реакций. Специалисты имеют автоматизированную информационную систему, по которой онлайн медики или пациенты могут известить об изменениях в самочувствии.

Жалобы вносят в статистику и еженедельно направляют в ВОЗ. Пока серьезных реакций не зафиксировали.

Обычно, информируют о привычных симптомах: повышение температуры, тошноте, головной боли или усталости. Остальные, связанные со страхом инъекции и случайными событиями, в частности, проявлением хронических заболеваний.

Но эпидемиологи уверены, что эта статистика не слишком объективна. Люди после прививки обязательно должны в течение 30 дней оставаться под пристальным контролем семейных врачей.

Эта информация крайне необходима для исследований. Благодаря действиям иностранных специалистов уже известно о редких, но возможных осложнениях и как их предотвратить.

Инфекционист Ольга Голубовская спасает тяжелых пациентов и прекрасно знает, что риски от прививок в разы меньше, чем риск умереть от коронавируса. Она считает, что пациентам нужно разъяснять, как действовать в случае ухудшения состояния.

Специалист убеждена, что если люди будут иметь четкий и понятный алгоритм действий в случае ухудшения состояния, то и количество желающих иммунизироваться в разы увеличится.

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