Вакцинация в Украине: почему низкие показатели и как поощряют власти

В Украине первой дозой вакцины от Covid-19 привиты уже более 10% населения, двумя — около 6%. Однако до сих пор не все пункты вакцинации открыты.

Причина, как говорят в Минздраве, нехватка персонала или затягивание организационных моментов.

Также вакцинацию тормозит и психологический фактор. По опросам, почти 40% украинцев не хотят прививаться.

Самые низкие показатели вакцинации в Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях. Лидером по количеству привитых является Киев — 13%.

Медики отмечают, что только вакцинация, маски и соблюдения дистанции смогут уберечь от тяжелых последствий коронавируса. Более того, прививки помогают организму бороться со штаммом Дельта.

Сейчас более 2,5 млн украинцев полностью вакцинированные от коронавируса. Первый укол получили около 4 млн человек.

Какова ситуация с вакцинацией в областях

В Ивано-Франковске центр массовой вакцинации открыли едва ли не самое позже.

По состоянию на сейчас лишь 47% педагогов в городе получили прививки, треть — отказались от вакцинации. Не хотят прививаться почти половина работников детских садов.

В области ситуация еще критичнее. Местные власти даже обещает трем общинам, где провакцинируют наибольше людей, выплатить 5-15 млн грн помощи, чтобы как-то изменить статистику.

А вот в городе Залещики Тернопольской области желающих на вакцинацию хватает. В течение дня вакцинируют сотню человек в возрасте от 18 до 80 лет.

Где и как можно вакцинироваться

На сегодня в Украине действует более 3 тыс. пунктов вакцинации и около 300 центров.

В Минздраве призывают украинцев не бояться вакцинации и просят делать ее где угодно: в поликлинике, центрах вакцинации или даже у себя на предприятиях.

Ведь коллективная вакцинация работников организаций и учреждений оказалась довольно эффективной, отмечают врачи.

— У нас введен алгоритм с вакцинации организованных коллективов, когда есть более 50 желающих сделать прививки. Сейчас записано около 4 тыс. коллективов. Это почти 700 тыс. человек. 50% из этих коллективов уже привито, другие — в процессе, — объяснила руководитель директората цифровизации Минздрава Мария Карчевич.

По словам Марии, в Украине больше всего привито людей вакцинами Pfizer и CoronaVac. Но есть возможность вакцинироваться Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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