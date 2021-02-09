Вакцинация от коронавируса: как относятся и чего боятся украинцы

На следующей неделе в Украине должна стартовать добровольная вакцинация от Covid-19. Однако, по данным последних опросов, настроения украинцев неоднозначные — половина граждан не готовы прививаться даже бесплатно.

Люди просто не понимают, почему в Украину привезут вакцины четырех производителей, какой и кого будут колоть, и боятся побочных последствий.

Минздрав только сейчас готовит запуск информационной кампании по вакцинации, а соответствующий сайт заработал 8 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что не сделали этого раньше, потому что слишком много спекуляций вокруг вакцин. По его словам, активная коммуникация начнется, когда вакцина будет зарегистрирована и попадет в Украине.

Однако, даже если вакцинируется хотя бы половина населения, результат будет временным, поскольку люди, которые переболели и сейчас имеют антитела, могут заболеть повторно, если не привьются вовремя. А это чревато повторной волной коронавируса.

За четыре этапа в Украине должны вакцинировать чуть больше 21 млн украинцев – это половина населения. Чтобы достичь коллективного иммунитета, привить нужно не менее 70% граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется после 15 февраля.

Первые поставки препаратов, по его словам, ожидают уже на этой неделе.