Вакцинация от кори: смогут ли непривитые дети пойти в школу и садики

На Закарпатье от осложнений кори умер 5-летний мальчик. Он был невакцинированным из-за противопоказаний. Болезнь подхватил от брата, который также не имел прививки.

Между тем, с 1 сентября невакцинированных детей таки допустят к учебе. Несмотря на низкий уровень вакцинации, запретить посещать школы или детсады педагоги не могут. Без необходимых медицинских справок накануне не принимали только первоклашек и новых детей в детсады. Несмотря на это, накануне 1 сентября в столичных поликлиниках – очереди на вакцинацию.

И если большинство родителей перед школой добросовестно привели детей в поликлинику, некоторые в соцсетях подняли истерию. Мол, никто не может запретить детям учиться. Медики предостерегают: если в классе есть хотя бы несколько невакцинированных детей, то это грозит коллективному иммунитету. Все прививки для детей – бесплатные.

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В этом году за низкого уровня вакцинации украинцев уже всколыхнула вспышка кори. С начала года вирус подхватили 57 тыс. человек, из них 30 тыс. – дети. От осложнений умерло 18. А с сентября корь снова может атаковать маленьких пациентов. Единственная защита – это прививка.

В течение лета в Минздраве отметили, что учебное заведение имеет полное право не допустить в организованный коллектив ребенка, который не имеет необходимых прививок в соответствии с национальным календарем. Однако и столичный, и областные департаменты образования решили иначе. Мол, не допустить ребенка к учебе не могут. Поэтому 2 сентября в Киеве, Львове, Одессе и Николаеве в школу пойдут все.

Педагоги отмечают: если эпидемиологи официально признают, что в городах угрожающая эпидситуация, то непривитых детей таки будут учить дистанционно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украину в октябре поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа.

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