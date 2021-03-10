Вакцинация остатками: кому и как проводят Covid-прививки в Украине

В Украине остатками вакцин против коронавируса вакцинируют известных украинцев, которые таким образом популяризируют иммунизацию.

В прямом эфире прививку получил телеведущий Александр Педан.

— Я понимаю, что я не в очереди. Я бы с удовольствием ее передал тому, кому нужнее. Но примером своим я больше сделаю, чем просто откажусь от этой вакцины, — отметил Александр Педан.

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А в Черкассах вакцинировалась нардеп Роксолана Пидласа.

— Это нормальная абсолютно вакцина, которой стоит и нужно вакцинироваться, — отметила она.

В столице с использованием остатков вакцины проблем нет. В регионах же таких людей пока ищут в ручном режиме.

Поэтому Минздраву отправили предложение разработать всеукраинский механизм распределения остатков вакцины с помощью приложения Дія. Благодаря этому механизму можно было бы информировать записанных на вакцинацию о наличии свободной дозы.

Вакцинация в Украине

Прививки против коронавируса в Украине начали делать с 24 февраля 2021 года.

Первые дозы получили медики.

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