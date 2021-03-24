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Вакцинный национализм: Индия планирует приостановить экспорт Covid-веществ

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и роста количества больных страны стремятся ограничить экспорт вакцин.

По информации СМИ, Индия хочет на два месяца приостановить вывоз веществ против вируса, в частности речь идет и о препарате от AstraZeneca, который ранее закупала Украина.

Изготовленные вакцины в стране стремятся использовать для собственных нужд.

Читайте: Covid-вакцинация в Украине отстает почти на 100 тыс. уколов — Степанов

Кроме того, более жесткими правила экспорта хочет сделать и Еврокомиссия. Предлагается руководствоваться не только контрактными обязательствами, но и принципом взаимности и пропорциональности. Вакцины могут не продавать тем странам, где эпидситуация лучше, чем в Евросоюзе.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже месяц продолжается вакцинация против коронавируса.

Прививки делают вакциной от AstraZeneca, которую ранее завезли из Индии.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

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