Вакцину Pfizer пыталось дискредитировать пиар-агентство, связанное с Россией
Вакцину Pfizer пытались дискредитировать. Британское издание The Guardian сообщает, что французским и немецким блогерам предлагали деньги от якобы расположенной в Соединенном королевстве пиар-агентства, имеет связи с Россией. Им предлагали деньги, чтобы они умышленно распространяли ложную информацию, будто вакцина Pfizer является причиной сотен смертей.
После обнародования информации о действиях агентства, сайт и Instagram-аккаунт организации под названием Фейз закрыли.
В Украину сегодня прибыла новая партия вакцин Pfizer. 117 тыс. доз этой вакцины приобрели за счет государственного бюджета.
Фото: Pixabay
2021-05-26