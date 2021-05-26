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Вакцину Pfizer пыталось дискредитировать пиар-агентство, связанное с Россией

Вакцину Pfizer пытались дискредитировать. Британское издание The Guardian сообщает, что французским и немецким блогерам предлагали деньги от якобы расположенной в Соединенном королевстве пиар-агентства, имеет связи с Россией. Им предлагали деньги, чтобы они умышленно распространяли ложную информацию, будто вакцина Pfizer является причиной сотен смертей.

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После обнародования информации о действиях агентства, сайт и Instagram-аккаунт организации под названием Фейз закрыли.

В Украину сегодня прибыла новая партия вакцин Pfizer. 117 тыс. доз этой вакцины приобрели за счет государственного бюджета.

Фото: Pixabay

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