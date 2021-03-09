Вакцину Спутник V в ЕС сравнили с русской рулеткой

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сравнила использование вакцины Спутник V от коронавируса с русской рулеткой.

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Гохе заявила, что проверка российского препарата Спутник V от коронавируса еще не завершена.

По ее словам, эффективность и безопасность российской вакцины до конца не изучены.

Поэтому она предостерегла европейские страны от поспешной закупки препарата, сравнив ее использование с русской рулеткой.

РФ в ответ на это заявление потребовала извинений.

Среди стран ЕС препарат российского производства уже одобрили Венгрия и Словакия.

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V ни при каких обстоятельствах не зарегистрируют в Украине.

В Минздраве заявили, что украинцев будут прививать только безопасными вакцинами с доказанной эффективностью.