Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Вакцину Спутник V в ЕС сравнили с русской рулеткой

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сравнила использование вакцины Спутник V от коронавируса с русской рулеткой.

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Гохе заявила, что проверка российского препарата Спутник V от коронавируса еще не завершена.

По ее словам, эффективность и безопасность российской вакцины до конца не изучены.

Поэтому она предостерегла европейские страны от поспешной закупки препарата, сравнив ее использование с русской рулеткой.

РФ в ответ на это заявление потребовала извинений.

Среди стран ЕС препарат российского производства уже одобрили Венгрия и Словакия.

Читайте
Россия использует вакцину Спутник V для политической пропаганды - Шмыгаль

Российскую вакцину от коронавируса Спутник V ни при каких обстоятельствах не зарегистрируют в Украине.

В Минздраве заявили, что украинцев будут прививать только безопасными вакцинами с доказанной эффективностью.

Теги: , , ,

По теме

Мы на пороге непростых решений: Садовой не исключил локдаун во Львове
Мы на пороге непростых решений: Садовой не исключил локдаун во Львове
Медицинский коллапс в Ивано-Франковске и локдаун в Эстонии — Covid-новости 9 марта
Медицинский коллапс в Ивано-Франковске и локдаун в Эстонии — Covid-новости 9 марта
Вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм Covid-19 — исследование
Вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм Covid-19 — исследование
Зеленский: Наш ответ на Covid-19 — вакцинация, а не локдаун
Зеленский: Наш ответ на Covid-19 — вакцинация, а не локдаун
В Черновцах разрешили работу Калиновского рынка, хотя регион в красной зоне
В Черновцах разрешили работу Калиновского рынка, хотя регион в красной зоне
Во сколько обошлось лечение одного пациента с Covid-19 в 2020 в Украине
Во сколько обошлось лечение одного пациента с Covid-19 в 2020 в Украине
Самая высокая смертность с начала пандемии: мэр Ивано-Франковска просит ОГА о помощи
Самая высокая смертность с начала пандемии: мэр Ивано-Франковска просит ОГА о помощи
Минздрав обновил показатели регионов по Сovid-19: какие области в красной зоне
Минздрав обновил показатели регионов по Сovid-19: какие области в красной зоне
Вверх Вверх