Валится, сыплется, сгнивает: можно ли спасти исторический центр Одессы

Валятся, сыплются, сгнивают. Десятки архитектурных памятников Одессы разрушает время и равнодушие.

Последние несколько лет памятники архитектуры постепенно исчезают: обваливается фасад, гниют перекрытия и происходят обвалы. Одесса неотвратимо теряет свое лицо.

К сожалению, дома с историей почти не нужны их владельцам. Поэтому они намеренно позволяют временные их разрушать. Чтобы вернуть здание на баланс города, необходимо пройти не одну инстанцию.

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Чтобы как-то уберечь колоритную одесскую архитектуру, горсовет реставрирует аварийные фасады и крыши домов. Сейчас запланировано обновление 30 исторических объектов.

К слову, развитие туризма приносит не только деньги, но и уничтожает окружающую среду. Массовое строительство в одном из крупнейших карпатских курортов привело к загрязнению реки Прутець.

Опубликовано Ноябрь, 18 в 14:28



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