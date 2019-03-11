Валюта из-за границы: как заробитчане укрепляют гривну и экономику Украины

Украинские трудовые мигранты – не только одна из главных проблем страны, но и ключевой источник валютных поступлений. В прошлом году украинцы из-за границы перевели на родину рекордные $11 млрд! Это больше чем все иностранные инвестиции и кредиты вместе взятые. Благодаря этому наша экономика стабилизировалась, а гривна – укрепилась.

За последние 8 лет поступления от украинцев из-за рубежа удвоились. Впрочем, Украина могла бы получать от работников еще больше – до $30 млрд в год.

Бизнес вкладывать в Украину не спешит. В прошлом году прямые иностранные инвестиции составили $ 2,5 млрд. В этом году ситуация осложняется еще и выборами. Поэтому, специалисты настаивают: в поисках инвестиций Киеву стоит переключиться именно на заробитчан и диаспору. Их почти 10 млн. в более пятидесяти странах мира. Все вместе они зарабатывают бешеные как для Украины $100 млрд. Но на родину перечисляют лишь десятую часть, многие хранят там, где живут и работают, в частности в тамошних банках. А могли бы в украинском, – при благоприятных условиях. Кроме того, правительство могло бы ввести специальные облигации для мигрантов – для финансирования, например, инфраструктурных проектов.

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Благодаря выгодным депозитам и облигациям Украина могла бы получать от работников до $ 30 млрд в год, утверждает экономист. Подобным образом деньги мигрантов и диаспоры активно привлекли в свое время Израиль, Филиппины, Ирландия, Турция, Южная Корея. На эти средства они успешно подняли свои экономики и построили мощную инфраструктуру. Повторить этот опыт готовы и украинские мигранты. Однако они хотят гарантий возврата собственных инвестиций, ведь без них вкладывают деньги в более надежные европейские банки. Но пока власти рассматривают мигрантов преимущественно как проблему, а не важен человеческий и финансовый ресурс.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто и зачем едет работать за границу.

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