Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Ванная и мусорный бак на колесах – гонки самодельных автомобилей в Черкассах

В Черкассах устроили гонки на самодельных таратайках. Авто из старой ванны, картона, лома, мусорного бака, дерева и всего, что было под рукой.

18 шедевров без двигателей и электроники на скорость преодолевали несколько трамплинов, препятствий из сена и катились Крутым спуском.

Читайте: В Черновцах подрядчики устроили гонки на тачке

Креативный транспорт терял колеса, под ним не выдерживал трамплин, но от того зрителям было только веселее. Именно они в этом году оценивали полет фантазии мастеров самодельных таратайок.

Подобные соревнования пользуются огромной популярностью за рубежом. В Черкассах они с успехом проходят уже в третий раз, в этом году посвящены Дню города.

Напомним, бойцы ВСУ выполнили челлендж #BottleCapChallenge с помощью зенитной установки.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В школе Черкасс распылили газ – 19 детей в больнице
В Черкассах девять человек отравились блинами – среди них дети
На линейках в Черкассах потеряли сознание четверо школьников
Французский пилот Юбер погиб во время гонки Формулы-2
Черкасцы возмущены платежками за мусор: платят за то, чего не выбрасывали
В Черкассах судят владельца похоронного бюро за скидки евреям
Дорога-фантом в Черкассах унесла жизнь байкера. Почему не могут найти виновных
Мотофестиваль Дорога на Сечь в Черкассах: участники, где живут и железные “кони”

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка