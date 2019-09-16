Ванная и мусорный бак на колесах – гонки самодельных автомобилей в Черкассах

В Черкассах устроили гонки на самодельных таратайках. Авто из старой ванны, картона, лома, мусорного бака, дерева и всего, что было под рукой.

18 шедевров без двигателей и электроники на скорость преодолевали несколько трамплинов, препятствий из сена и катились Крутым спуском.

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Креативный транспорт терял колеса, под ним не выдерживал трамплин, но от того зрителям было только веселее. Именно они в этом году оценивали полет фантазии мастеров самодельных таратайок.

Подобные соревнования пользуются огромной популярностью за рубежом. В Черкассах они с успехом проходят уже в третий раз, в этом году посвящены Дню города.

Напомним, бойцы ВСУ выполнили челлендж #BottleCapChallenge с помощью зенитной установки.

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