Грузовики стоят в 4 ряда! На западных границах огромные очереди из фур

Утром перед пунктом пропуска Ягодин 700 грузовиков. Очередь понемногу движется, впрочем, каждый раз подъезжают еще автомобили. Такие очереди там уже полторы недели.

Водители ждут по несколько дней. За день продвигаются всего на километр-два. Очередей из легковых и автобусов перед пунктом пропуска нет, а вот грузовики стоят в три, а то и четыре ряда. Водители почти не спят, ведь боятся пропустить свою очередь. Говорят, что такая ситуация на границе с 5 декабря повторяется ежегодно. Наибольший ажиотаж – в конце года.

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Таможенники говорят: за последнюю смену пропустили 260 грузовиков на выезд из Украины. Надеются, что уже через несколько дней скопления грузового транспорта не будет. Такие очереди и потому, что скоро в Европе рождественско-новогодние праздники, поэтому наши перевозчики пытаются привезти оттуда как можно больше товаров и все дела уладить к праздникам.

Полиции там нет, за порядком никто не следит. Без очереди к границе пропускают пустые машины и машины с опасным товаром. Но на выходные фур больше. Соседи к себе их запускать не будут, ведь в субботу и воскресенье для фур там движение запрещено. Однако, скоро все эти грузовики будут возвращаться в Украину. Поэтому уже со следующей недели такой ажиотаж будет с польской стороны, – говорят таможенники. Но уверяют, что к этому готовы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как во Львове водители неделями ждали документы.

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