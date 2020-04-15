Варфоломей призвал верующих оставаться дома и соблюдать карантин на Пасху

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия.

Он заявил, что на этот раз церкви на Пасху будут закрыты. И пояснил: руководители православной церкви были обязаны принять трудное решение из-за смертельного вируса.

Его святейшество сказал, что будет молиться, чтобы человечество вышло из этого беспрецедентного кризиса, осознав ценность божественных даров здоровья и жизни.

Впервые с призывом к верующим оставаться на карантине официально обратились накануне и русские и белорусские церкви. С одним отличием — в России храмы в воскресенье будут закрыты, в Беларуси — нет, как и в Украине.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как будут проводить службы и святить куличи в Украине.

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