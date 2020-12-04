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Стоимость квартир в Киеве: как выгодно купить жилье

В Киеве продолжают расти цены на квартиры, в ноябре квадратный метр стоил 27 тыс. 100 грн, а еще в июле его цена была на две тыс. грн меньше.

Средняя цена однокомнатной квартиры комфорт-класса в столице — 1 245 522 грн.

Средняя зарплата в Киеве за прошлый месяц составила 17 494 грн. Если семья с таким заработком ежемесячно откладывала бы 40% общего дохода, квартиру купить они смогли бы через семь с половиной лет.

Читайте: Как правильно продать квартиру в Украине и на какие ухищрения обращать внимание

Однако столько времени не все смогут ждать. Александр купил квартиру в кредит от застройщика на 20 лет. Первые два — платил по четыре тысячи по льготной ставке. А дальше — по 8 тыс.

Ипотека в Украине одна из самых дорогих в мире. В начале года самая доступная ставка достигала 17%. Сейчас банки предлагают ставку в 9,9% годовых, однако она действует только на первый год, и со второго — она растет. Кроме того, нужно заплатить первый взнос в размере 30% от стоимости жилья.

Выгодным вариантом покупки эксперты считают рассрочку от застройщика. Нужно внести 20% стоимости жилья, а потом равными частями платить оставшуюся сумму.

Выгоднее покупать жилье на этапе строительства. Однако это очень рискованный вариант, ведь застройщик может бросить инвесторов и сбежать из их деньгами.

В Киеве аренда жилья выросла до 26%

В Киеве выросли цены на долгосрочную аренду жилья. Сейчас однокомнатная квартира в столице сдается по цене двухкомнатной или трехкомнатной во Львове или Одессе.

С начала адаптивного карантина в Украине стоимость квартир в Киеве выросла до 26%.

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