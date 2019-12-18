Тяжелобольные дети не получают деньги на лечение из-за споров николаевских чиновников

На Николаевщине из-за споров между областным советом и администрацией тяжелобольные дети целый год не могут получить деньги на лечение за границей. Депутаты планировали раздать 10 млн грн., но чиновники забуксовали на согласовании нормативных документов и кандидатур комиссии, которая назначает помощь.

Только на днях чиновники и депутаты определились с порядком распределения денег и предельной суммой помощи – 500 тыс. грн.

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Сейчас в облсовете 9 заявлений на материальную помощь. Сколько всего тяжелобольных детей в ней нуждаются – чиновники не знают. Но до конца года планируют раздать 4,5 млн грн. Но сначала депутаты должны принять порядок и состав комиссии по рассмотрению заявлений. Остальные из обещанных 10 млн грн. уже распределили на другие нужды.

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