Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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— Россию нужно исключить из ООН: как это сделать
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— Эвакуация украинцев из Израиля: вылетел второй рейс
— Выборы в Польше: как это повлияет на помощь Украины
— Украина вернула четырех детей, незаконно депортированных Россией
— Вышгородская школа водных видов спорта может остаться без тренировочной базы: что произошло
— В Минэнерго опровергли слухи о применении графиков отключения: будут ли выключать свет
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