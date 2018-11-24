Вазы, Ланосы и евробляхы: что загрязняет города и какое решение проблемы

Сергей ежедневно проверяет автомобили на количество выбросов в атмосферу. Говорит, именно они на 80% являются загрязнителями атмосферы в городах. Считает, что в последнее время водители вообще не думают об экологии, главное – ехать.

Старые Вазы, Ланосы, евробляхи, фуры, а еще строительный транспорт и маршрутки с автобусами – вот главные загрязнители. Поэтому после пробега в 200 тыс. километров менять систему очистки авто надо обязательно. Впрочем, Сергей говорит, это делают не более 15-ти процентов, потому что в Украине это не принципиально. И примерно 25 тыс. грн. для большинства – слишком дорого.

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И при этом наибольшее скопление опасных газов в центре городов. Там, где плотный трафик. А такие выбросы поражают печень, нервную систему и почки. Вызывают головокружение, нарушение работы сердца, головную боль. Поэтому экологи предупреждают: если ситуацию не исправить, последствия будут серьезными.

Ранее все автомобили проходили обязательный техосмотр, но 2011 года – его отменили. Мол, из-за коррупции и так никто ничего не проверял. Теперь все громче призывают ТО вернуть, но – реальный осмотр и без коррупции.

К слову, экология оккупированных территорий: риски и опасность для Украины.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:34



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