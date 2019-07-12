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Убили и закопали: в оккупированном Крыму нашли мертвым крымского татарина

В оккупированном россиянами Крыме снова убили крымского татарина. Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Шевкет Нама-туллаев. 38-летний Фахри Мустафаев исчез в среду.

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Родные говорят, получив примерно в 9 утра телефонный звонок, человек собрался и куда-то уехал. Сказал, что по делам в Симферополь, с тех пор его не видели. А накануне мужчину нашли мертвым.

Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное, – сообщил журналист.

У погибшего остались трое малолетних детей.

Напомним, подконтрольный российским властям Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал до 5 августа восемь крымских татар, которых задержали 10 июня.

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