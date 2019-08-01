Убит сын Усамы Бен Ладена Хазма – разведка США

Разведка США подтвердила, что сын лидера террористической организации Аль-Каиды Усамы Бен Ладена мертв.

Хамза бен Ладена, который должен был унаследовать пост главы террористов убили течение последних двух лет, и для подтверждения смерти нужно было время.

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Американские чиновники заявили, что правительство Соединенных Штатов причастно к операции. Президент Дональд Трамп не захотел комментировать новость.

Именно Аль-Каида взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что именно Джозеф Байден будет выдвинут кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

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