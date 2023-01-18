Убийца вышел на связь: журналистка из РФ пообщалась с военным, ответственным за теракт в Днепре

К трагедии в Днепре, по данным СБУ, причастны несколько десятков российских военных. Начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков – один из них.

Российские журналисты связались с Дмитрием Голенковым, который, вероятно, руководил запуском ракет по Украине 14-го января. Он один из тех, кого идентифицировала СБУ, из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, запускающего ракеты Х-22. По подсчетам прокуратуры, с февраля прошлого года ракетами этого типа убито более 90 гражданских украинцев.

Во время общения с журналистами, Голенков свою вину не признал и даже посмеялся, когда журналистка вспомнила о невинных убитых украинцах:

Журналистка: “Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 человек погибли, многие до сих пор под завалами”



Голенков: “Какие люди? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю?”

Сам Голенков из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, дислоцирующегося в Шайковке, Калужская область. По данным СБУ, все причастные к обстрелу Днепра российские военные тоже оттуда. Только это подразделение военно-космических сил РФ использует такой тип ракет, заявил генпрокурор Украины. И это уже не первый случай с циничным обстрелом именно гражданских зданий ракетами Х-22:

В Сергеевке, в Одесской области, в Кременчуге и здесь сейчас в Днепре – ни одного военного объекта рядом! Мы найдем каждого, кто причастен к этому страшному злодейскому событию — Андрей Костин, генеральный прокурор Украины

Еще один из убийц – это Валерий Рыков, кто вероятно и запустил ударившую по Днепру ракету. Об этом сообщают исследователи “OSINT Бджоли”. Запуск ракеты был осуществлен с самолета ТУ-22М3 с бортовым номером 42, в котором Рыков и был пилотом. Его имя также упоминается и в расследовании международного волонтерского сообщества “ИнформНапалм”, по поводу бомбардировок Сирии.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что всех виновных обязательно привлекут к ответственности.

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