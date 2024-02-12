Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Убийство баскетболиста: в Германии задержали подозреваемого | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— 73-летняя женщина получила осколочные ранения в результате атаки врага по Никопольскому району.
— Из-за неблагоприятных погодных условий оккупанты уменьшили обстрелы на Таврическом направлении.
— На Лиманском направлении оккупанты атакуют и пытаются пробить оборону ВСУ.
— Немецкая полиция сообщила о задержании преступников, которых подозревают в убийстве украинского баскетболиста.
— О посмертном донорстве для женщин погибших воинов.
— На экоферме в Днепре спасают животных, пострадавших от войны.
— Во Львове продолжается художественная благотворительная выставка в поддержку ВСУ.
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