Убийство баскетболиста: в Германии задержали подозреваемого | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— 73-летняя женщина получила осколочные ранения в результате атаки врага по Никопольскому району.

— Из-за неблагоприятных погодных условий оккупанты уменьшили обстрелы на Таврическом направлении.

— На Лиманском направлении оккупанты атакуют и пытаются пробить оборону ВСУ.

— Немецкая полиция сообщила о задержании преступников, которых подозревают в убийстве украинского баскетболиста.

— О посмертном донорстве для женщин погибших воинов.

— На экоферме в Днепре спасают животных, пострадавших от войны.

— Во Львове продолжается художественная благотворительная выставка в поддержку ВСУ.

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