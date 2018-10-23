Убийство Хашогги: детали загадочного исчезновения в посольстве в Стамбуле

Сегодня президент Турция Реджеп Эрдоган раскроет детали расследования гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве его страны в Стамбуле.

Именно тщательного расследования дела и привлечения виновных к ответственности требовало мировое сообщество с тех пор, как стало понятно, про таинственное исчезновение Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги исчез под саудовским консульством в Стамбуле. Он должен был только получить документы о разводе с предыдущей женой. Однако мужчина из здания диппредставительства так и не вышел. Прождав 11 часов, женщина сообщила о его исчезновении. Это произошло 2 октября в большом городе Турции, страны, которая считается достаточно безопасной, чтобы туда ехали тысячи туристов.

Последняя статья, над которой он работал, называлась Всему арабскому миру нужна свобода слова.

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В конце прошлой недели признали, мужчина погиб на территории консульства в Стамбуле. И говорят, это произошло случайно. Мол, во время визита гостя возникла ссора, а затем и драка, несчастный случай – Хашогги умер.

Сейчас известно, что перед исчезновением Хашогги в Стамбул прибыла группа из 15 человек – все работники саудовских спецслужб. Турецкие следователи, полагают, что Хашогги задушили, тело расчленили, а останки закопали в посадке. Саудовская сторона настаивает – это не была спецоперация, вышедшей из-под контроля, власти страны, и в частности наследный принц Мухаммед ибн Салман, не причастны к инциденту.

К слову, Саудовская Аравия со скандалом попала в центр внимания всего мира. Что стало этому причиной, повлияет ли это на мировую политику, бизнес и цены на нефть – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Опубликовано Октябрь, 23 в 10:29



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