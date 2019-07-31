Убийство Кирилла Тлявова: нашли ли ружье и на каком этапе расследования

Ровно 2 месяца назад пьяные полицейские застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Попали ему в голову. Эта трагедия всколыхнула всю страну, и несмотря на огромный резонанс, следствие продвигается очень медленно.

Сейчас о трагедии на месте, где оборвалась жизнь Кирилла, напоминают лишь несколько гвоздик и мягких игрушек. 31 мая пьяные полицейские устроили стрельбу по бутылкам. Кирилл играл около двора на линии выстрела, пуля попала ему прямо в голову.

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Подозреваемые нарочно запутывают показания, вины никто из них не признал, более того – ведут себя дерзко.

Особых сдвигов в расследовании пока нет. Кроме Владимира Петровца и Ивана Приходько, которых в свое время уволили из полиции за несоответствие и впоследствии возобновили, о подозрении объявили еще несовершеннолетнему сыну полицейского и гражданскому.

На этом настояли адвокаты семьи Тлявових, ведь стреляли в тот вечер все подозреваемые и каждый выстрел мог стать смертельным. До сих пор не нашли даже ружья.

По мнению адвокатов семьи – виновата полиция.

В Государственном бюро расследований уверяют, что работают интенсивно. Допросили более полусотни свидетелей, провели 34 обыска и с десяток судэкспертиз. А орудие убийства ищут даже водолазы в местных водоемах. Осложняет ситуацию то, что подозреваемые правоохранители.

В ГБР говорят: для исследования таких запутанных дел нужно время и промедление здесь нет. Срок расследования суд продлил еще на полгода.

Напомним, в Нью-Йорке мужчина открыл огонь на детской площадке. В результате стрельбы один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.

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