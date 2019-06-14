Убийство Александра Мурашко: как жил выдающийся украинский художник

Он прожил всего 43 года, но стал одним из самых ярких украинских художников. Александра Мурашко – хорошо известного в Украине и оцененного в Европе. Обстоятельства убийства Мурашко окутаны неизвестностью. Сегодня (14 июня) ровно 100 лет с того события, которого началось уничтожение украинского культурного слоя – людей достойных, самостоятельных в своих мыслях и поступках и бесспорно талантливых. Поэтому сегодня повод вспомнить о персоне, которой стоит гордиться и современным украинцам.

Он один из самых известных украинских художников двадцатого века и одним из первых погиб в бурные годы. Художника Александра Мурашко убили ровно сто лет назад в Киеве. О том преступление до сих пор никто не знает правды.

С женой вечером они возвращались от соседей, их остановил якобы патруль. Александра Мурашко забрали и больше живым не видели.

В архивах СБУ и МВД – никаких документов не нашли. Одна из версий убийства – близость Мурашко к деятелям украинского центрального совета – Грушевского и Стешенко, с которыми создавали Национальную художественную академию.

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Впрочем, Александр Мурашко прежде всего, автор картин, перед которыми до сих пор замирают посетители художественного музея. Его Прачка или Крестьянская семья созданные перед началом первой мировой войны запоминаются навсегда.

Как и многие украинские художники, Мурашко был близок к этой земле. Незаконнорожденный – появился на свет в Киеве, но мать сразу отдала его на воспитание бабушке в Чернигов. Впоследствии были сложные отношения с матерью и отчимом, и вместо иконописной мастерской пошел учиться живописи у Ильи Репина.

Но нашел свой стиль и поражал световыми эффектами.

Его картины экспонировались в престижных выставках в Будапеште и Венеции. Отсюда немало работ раскупили частные коллекции, и их местонахождение ищут исследователи. Вернувшись после Франции и Германии в Украину, Мурашко продал дом дяди в центре Киева и построил новый по собственному проекту – на Лукьяновке.

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