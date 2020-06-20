Убийство полицейского в Днепре: суд взял под стражу подозреваемого

Мужчину, который накануне убил полицейского, суд заключил под стражу на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый ранее не был судим, это житель города.

Накануне в Днепре разыскивали грабителя, который украл 4 млн грн. В спальном районе один из экипажей заметил авто с подозреваемым. Тот вел себя спокойно, но отказался показать документы.

Обыскать автомобиль или одеть наручники без решения суда правоохранители не имели права. Подозреваемый сообщил, что выпил, поэтому за руль его машины сел один полицейский, а другой — на заднее сиденье с владельцем авто. Во время движения машины, мужчина выхватил из тайника пистолет, трижды выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Пули попали в сердце.

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Раненый правоохранитель успел выхватить оружие и надеть на нападающего наручники. От полученных ранений полицейский погиб на месте. Дарвину Потуданскому было 30 лет.

Недавно в Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских, убегая с места преступления.

Злоумышленник пытался ограбить дом, но ему помешали. Поняв, что преступный план раскрыт, начал стрелять в сторону спецназовцев. Двое из них получили огнестрельные ранения.

Чтобы задержать нападавшего, полицейским тоже пришлось применить оружие. У правонарушителя ранение бедра.