Убийство сына Соболева: центр Киева перекрывали для эксперимента

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева.

Правоохранители перекрыли улицу Толстого возле ресторана Марио, где киллер стрелял по машине бизнесмена. В течение 15 минут прекратили движение по окружающему району, потому что здесь работала следственная группа.

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Комментариев правоохранители не давали. Накануне в Нацполиции сообщили, что проведут следственный эксперимент с двумя подозреваемыми.

Юношам менее 20 лет. Они полгода назад покинули батальон Аратта Украинской добровольческой армии. Это подтвердили в пресс-службе Правого сектора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что известно о подозреваемом в убийстве сына Соболева.

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