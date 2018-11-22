Убийца без цвета и запаха! Все о угарном газе и отравлении

Тихий убийца без цвета и запаха. От угарного газа во Львовской области в этом году умерло уже 17 человек. С начала отопительного сезона количество отравлений растет. Газовики объясняют, большинство случаев случаются не из-за неисправности приборов. Те, кто пользуются газовыми котлами или просто плитами, не знают элементарных правил безопасности.

Угарный газ часто путают с естественным – тем, который подают в трубы для отопления или подогрева пищи. На самом деле он – невидимый и неслышный продукт горения. Как его определить и уберечься – знают не все.

Нехватка кислорода – основная причина накопления угарного газа. Поэтому двери и окна в доме с газовыми приборами не должны быть герметичными.

Чтобы угарный газ не попадал в комнату, в приборах надо проверять тягу и вентиляцию, чтобы воздух свободно циркулировал.

Еще одно важное правило, о котором обычно забывают – не включать електровытяжку, если параллельно работает газовый прибор. Так весь угарный газ вместо того, чтобы выходить через дымоход, попадает в комнату.

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Главное – минимум два раза в год вызывать сервисные службы для проверки отопительных приборов. Впрочем, отравиться угарным газом могут и те, кто не имеет газовых колонок или котлов, объясняют в Львовгазе.

Обращаться к врачу нужно уже при первых симптомах отравления, объясняет врач Ирина Шабанова. А это – головная боль, головокружение, сонливость, тошнота и сухой кашель. Добавляет, при первых признаках – пострадавшего нужно вывести на свежий воздух и ослабить одежду, чтобы облегчить дыхание.

Угарный газ может накапливаться в помещении часами или днями. Один процент его в воздухе может стать причиной смерти.

К слову, в двух школах на Киевщине распылили газ – детей эвакуировали.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 14:05



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