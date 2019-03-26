Убийца для Netflix. Что такое Apple TV + и другие новинки

Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон – они теперь будут работать на Apple. Телевидение, новости, банкинг и игры – в такие сферы все активнее включается компания Apple.

Последние разработки, предназначенные для этого, на днях презентовали публике в театре Стива Джобса в новой штаб-квартире компании в калифорнийском городе Купертино.

Почти как Оскар. Только без красной дорожки и вечерних нарядов – прямо на бетоне и в стиле кэжуал, но перед многочисленными камерами. Так собирались гости на последнюю презентацию новинок от Apple.

Показ был необычным – там не продемонстрировали ни одного нового устройства. Но показали собственное телевидение и сервисы, на которые можно будет подписаться. Зрители в восторге.

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Актрисы Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, режиссеры Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, и известная телеведущая Опра Уинфри. Все эти мировые знаменитости теперь будут работать на компанию Apple.

Она захватывает новые рынки. Производить собственные – фильмы, сериалы и шоу. Платформа будет доступна в более чем ста странах. Apple TV + уже окрестили убийцей Netflix – самого популярного, до сих пор, стримингового видео-сервиса в мире.

Еще одна новинка – сервис news +. Через него пользователь сможет получить он-лайн более трехсот газет и журналов, причем – с анимированными обложками. Стоить удовольствие – 10 долларов в месяц. Следующая премьера от Apple – банковская карта.

Фишка в том, что за ее пользование не будет комиссий или процентов, а наоборот – будут доплачивать пользователю. Так называемый кэшбек составит до 3% от всех покупок. Также на презентации зрителей познакомили с сервисом Apple arcade, что обеспечит доступ к более сотни уникальных игр.

К слову, презентация Apple: Arcade, Apple Card и TV+.

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