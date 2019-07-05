Ученые предлагают сократить рабочую неделю до четырех дней

Оптимальное количество рабочих дней недели определили британские ученые. Их – 4.

Если ввести именно такой график, то это повысит производительность, прибыль и даже положительно повлияет на экологию, – считают исследователи. А еще улучшит физическое и психическое здоровье работников.

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Ситуацию анализировали на базе двух с половиной сотен крупных компаний. Часть из них уже экспериментально ввела 4-дневный рабочий день. В 64% это повысило доходы. 78% опрошенных работников сообщили, что чувствуют себя счастливее.

Интересно, что 40% работников дополнительный выходной посвящают совершенствованию профессиональных навыков. 25% – занимаются волонтерством.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине ввели неполный рабочий день для отцов с сохранением зарплаты.

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