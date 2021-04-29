Ученые разработали корм для кошек, который уменьшает риск аллергии у их владельцев

Коты — одни из самых любимых домашних животных. Однако многим людям, имеющим аллергию на кошек, близкое общение с ними ограничено. На помощь решения проблемы приходят инновации.

Наши ученые долго искали способы, чтобы уменьшить количество аллергенов, содержащихся на шерсти кота, и их поиски были не напрасны. Инновации являются основой компании Nestle, и мы гордимся тем, что благодаря научному открытию можем удовлетворить потребителей, — рассказывает Алессандро Дзанелли, генеральный директор компании Nestle в Украине и Молдове.

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Разработчики подчеркивают, что рацион безопасен для кошек, снижает количество аллергена, поэтому способен в значительной степени улучшить жизнь людей с чувствительностью. И хотя другие методы борьбы с аллергией он не заменяет, но снижает количество аллергенов.

Ученые компании утверждают, что аллерген производится в котов независимо от их породы — пушистые они или совсем бесшерстные.

Кошкам ввели вакцину от Covid-19

Молекулярные биологи адаптировали вакцину от Covid-19 нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которые могут инфицироваться коронавирусом. Ученые ввели первые дозы вакцины кошкам.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и других млекопитающих. Это макаки-резусы, норки, кошки и хорьки. Инфекция действует на этих животных почти так же, как и на человека.

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