Учили быть скромными и не уступать мужчинам: история женской гимназии в Киеве

Сегодня исполняется 160 лет с тех пор, как в Киеве основали первую женскую гимназию. Фундуклеевская гимназия – была первая и во всей империи.

Здесь превращали девушек в настоящих леди. И что интересно – обучение было доступным для всех. Даже для девушек из низших слоев населения.

С приходом советской власти – гимназию закрыли. Но традиции древних женских школ берегут до сих пор. Сейчас раздельное обучение девочек и мальчиков практикуют не только за рубежом, но и в некоторых украинских школах. Как и во времена гимназисток, у каждой ученицы – аккуратно зачесанные волосы и одинаковая форма.

Больше в сюжете Кристины Величанской на YouTube Фактов ICTV.

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